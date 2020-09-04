Определён лучший шестой игрок сезона НБА

В НБА назвали лучшего шестого игрока сезона-2019/2020. Им стал тяжёлый форвард Монтрезл Харрелл. 26-летний баскетболист впервые получил эту награду. В регулярном чемпионате принял участие в 63 матчах (2 — в старте), набирая 18,6 очка, собирая 7,1 подбора, совершая 1,7 передачи и 1,1 блок-шота.

Харрелл — 32-й номер драфта НБА 2015 года. Проводит пятый сезон в лиге. Карьеру в НБА начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а с сезона-2017/2018 выступает за «Клипперс».

Интересно, что награда лучшему шестому игроку достаётся представителям «Лос-Анджелес Клипперс» в третий раз кряду. Два предыдущих сезона лучшим шестым признавался защитник Лу Уильямс. В нынешнем году он также претендовал на победу в этой номинации.