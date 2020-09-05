Руководитель команды НБА предрёк Нэшу проблемы с Ирвингом

Неназванный руководитель одной из команд Восточной конференции НБА прокомментировал назначение на пост главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша. По его словам, это отличное решение менеджмента «Нетс». Вместе с тем функционер предположил, что у Нэша могут возникнуть проблемы с одним из лидеров команды Кайри Ирвингом.

«Не уверен, что Кайри Ирвинг будет уважать Стива Нэша, как тренера.Но мне кажется, что это классное назначение. У Нэша есть многое, чтобы выстроить победную культуру. У него отличный баскетбольный IQ.

Последние несколько лет он провёл бок о бок со Стивом Керром, у него будет отличный штаб. Ларри Бёрд тоже никогда не тренировал, но стал одним из лучших тренеров в истории «Индианы». Ларри построил победную культуру", — приводит слова руководителя команды Sports Illustrated.