«Барселона» вышла в финал Кубка Каталонии, обыграв соперника с двузначным счётом

«Барселона» обыграла «Манресу» (92:82) в полуфинале Кубка Каталонии.
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс решил задействовать на паркете экспериментальный стартовый состав, что не помешало обыграть соперника с двузначной разницей в счёте. Леандро Больмаро заменил в старте Кори Хиггинса, хотя на эту позицию мог претендовать более опытный Алекс Абринес. Кроме того, центровой Пьер Ориола заменил в основе Брэндона Дэвиса. Ник Калатес, Виктор Клавер и Никола Миротич сохранили место в старте.
В финале «Барселона» встретится с «Андоррой», которая обыграла «Ховентуд» (77:75) в другой полуфинальной паре. Самым результативным в составе победителей стал Мигель Перес с 15 очками, Клевин Ханна набрал 14 очков. У «Ховентуда» выделились Анте Томич (22 очка) и Ферран Бассас (12 очков).
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