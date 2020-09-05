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«Лейкерс» крупно уступили «Хьюстону» в первом матче полуфинала Западной конференции

«Лейкерс» крупно уступили «Хьюстону» в первом матче полуфинала Западной конференции
Баскетбол / НБА 0

Завершился первый полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 112:97.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 36 очков. Расселл Уэстбрук набрал 24 очка. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. На счету Леброна Джеймса 20 очков.

Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Хьюстона» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» состоится 7 сентября, начало – в 03:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
05 сентября 2020, суббота. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 20, Карузо - 14, Грин - 10, Кузма - 8, Рондо - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Макги - 4, Уэйтерс - 2, Ховард - 1, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Моррис, Смит, Хортон-Такер
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Уэстбрук - 24, Гордон - 23, Риверс - 10, Грин - 7, Ковингтон - 6, Такер - 6, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Фразьер, Хаус, Чендлер
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