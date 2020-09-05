«Лейкерс» крупно уступили «Хьюстону» в первом матче полуфинала Западной конференции

Завершился первый полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 112:97.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 36 очков. Расселл Уэстбрук набрал 24 очка. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. На счету Леброна Джеймса 20 очков.

Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Хьюстона» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» состоится 7 сентября, начало – в 03:30 мск.