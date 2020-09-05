Буденхольцер установил потолок игрового времени для Адетокунбо. Яннис недоволен

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер объяснил лимитирование игрового времени форварда Янниса Адетокунбо (35 минут) и атакующего защитника Криса Миддлтона (36 минут) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит» (100:115, 0-3).
«Очевидно, мы должны быть свежими все 48 минут. Мы должны были хорошо провести последние 12 минут матча. Я хотел, чтобы команда была свежей и готовой биться. Кроме того, Крис Миддлтон столкнулся с перебором фолов. Это баскетбол высокого уровня. При такой энергозатратной игре, 35-36 минут – это потолок», – приводит слова Буденхольцера ESPN.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо не согласился с Буденхольцером.
«Я чувствую себя прекрасно. Я мог бы играть больше», — заявил Адетокунбо.
Ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась после отставания 0-3 в серии плей-офф.
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