Буденхольцер установил потолок игрового времени для Адетокунбо. Яннис недоволен

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер объяснил лимитирование игрового времени форварда Янниса Адетокунбо (35 минут) и атакующего защитника Криса Миддлтона (36 минут) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит» (100:115, 0-3).



«Очевидно, мы должны быть свежими все 48 минут. Мы должны были хорошо провести последние 12 минут матча. Я хотел, чтобы команда была свежей и готовой биться. Кроме того, Крис Миддлтон столкнулся с перебором фолов. Это баскетбол высокого уровня. При такой энергозатратной игре, 35-36 минут – это потолок», – приводит слова Буденхольцера ESPN.



Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо не согласился с Буденхольцером.

«Я чувствую себя прекрасно. Я мог бы играть больше», — заявил Адетокунбо.



Ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась после отставания 0-3 в серии плей-офф.