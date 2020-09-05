Адетокунбо отреагировал на третье подряд поражение в серии с «Майами»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на третье поражение подряд в полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит».
«Я чувствую себя хорошо. Я мог бы сыграть и больше.
Мы в хорошей форме, они тоже. Очевидно, что если и есть команда, которая может обыграть их четыре матча подряд, то это мы. Нам просто нужно верить в себя, пересмотреть запись и усердно играть. Мы можем делать это эпизод за эпизодом, позиция за позицией. Мы должны верить в себя. Мы можем это сделать», — приводит слова Адетокунбо ESPN.
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:100. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-0 в пользу «Майами Хит». В финале конференции победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».
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