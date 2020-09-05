Инсайдер назвал следующую суперкоманду НБА
Инсайдер НБА Майкл Сотто считает, что «Майами Хит» станет следующим клубом, который соберёт суперкоманду в лиге.
«Следующая франшиза, которая соберёт суперкоманду, — »Майами Хит". Пэт Райли показал, что может сделать, когда ему дают свободу действий, заманив Леброна Джеймса и Криса Боша присоединиться к Дуэйну Уэйду. Самый большой секрет лиги в том, что «Майами» надеется следующим летом побороться за MVP сезона Янниса Адетокунбо. «Майами» — возможная команда Виктора Оладипо. Если объединить звезду Джимми Батлера с проверенным костяком игроков, роскошным образом жизни в Майами и кучей денег, которые можно потратить, кто бы не согласился на подобное?" — приводит слова Майкла Сотто Fadeaway World.
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