Инсайдер назвал следующую суперкоманду НБА

Инсайдер НБА Майкл Сотто считает, что «Майами Хит» станет следующим клубом, который соберёт суперкоманду в лиге.



«Следующая франшиза, которая соберёт суперкоманду, — »Майами Хит". Пэт Райли показал, что может сделать, когда ему дают свободу действий, заманив Леброна Джеймса и Криса Боша присоединиться к Дуэйну Уэйду. Самый большой секрет лиги в том, что «Майами» надеется следующим летом побороться за MVP сезона Янниса Адетокунбо. «Майами» — возможная команда Виктора Оладипо. Если объединить звезду Джимми Батлера с проверенным костяком игроков, роскошным образом жизни в Майами и кучей денег, которые можно потратить, кто бы не согласился на подобное?" — приводит слова Майкла Сотто Fadeaway World.