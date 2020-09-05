Грин: все центровые, кроме троих, должны усиленно болеть за «Лейкерс» в серии с «Рокетс»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что все габаритные центровые НБА, кроме Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), Карла-Энтони Таунса («Миннесота Тимбервулвз») и Николы Йокича («Денвер Наггетс»), должны болеть за «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».



«Все большие центровые, кроме Джоэла Эмбиида, Карла-Энтони Таунса и Николы Йокича, должны усиленно болеть за «Лейкерс». Если «Хьюстон» выиграет серию, это ещё больше ударит по ценности бигменов», – написал Грин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, завершился первый полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 112:97. Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» состоится 7 сентября, начало – в 03:30 мск.