Яннис Адетокунбо переписал историю НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 21 очко, 16 подборов и 9 передач в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит» (100:115, 0-3), что помогло ему установить исторический рекорд лиги, сообщает твиттер-аккаунт NBA.com/Stats.



Яннис набрал 1000 очков, 400 подборов и 200 передач в плей-офф быстрее, чем любой другой игрок в истории НБА. Адетокунбо для покорения этой статистической линии потребовалось 42 матча.

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Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.