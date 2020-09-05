Яннис Адетокунбо переписал историю НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 21 очко, 16 подборов и 9 передач в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит» (100:115, 0-3), что помогло ему установить исторический рекорд лиги, сообщает твиттер-аккаунт NBA.com/Stats.
Яннис набрал 1000 очков, 400 подборов и 200 передач в плей-офф быстрее, чем любой другой игрок в истории НБА. Адетокунбо для покорения этой статистической линии потребовалось 42 матча.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс»
Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.
- 5 сентября 2020
-
11:54
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
09:15
-
08:49
-
08:43
-
08:35
-
08:14
-
07:59
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:45
-
04:27
-
00:44
-
00:22
- 4 сентября 2020
-
23:43
-
22:08
-
20:38
-
19:41
-
18:21
-
16:49
-
15:38
-
14:48
-
13:13
-
12:45
-
11:57
-
10:59
-
10:15
-
09:36
-
08:36
-
08:15
-
08:07
-
07:58