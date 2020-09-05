Лучший шестой игрок НБА установил исторический рекорд и произнёс трогательную речь

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл был признан лучшим шестым игроком сезона НБА-2019/2020, сообщает пресс-служба лиги.
Харрелл в нынешнем сезоне реализовал 58% бросков с игры, что стало лучшим показателем в истории лиги для обладателей этой награды.
«Часто говорил об этом с бабушкой, которой не стало в этом году. До сих пор испытываю боль от этого. Это просто фантастическая награда. Спасибо, парни, и особенно тренер. Он давал мне один шанс за другим с самого прихода в команду. Я рос вместе с вами, сособенно вместе с Патриком Беверли и Лу Уильямсом. Это ваша награда, парни. Хочу поблагодарить всех вас и сказать, что для меня это большая честь», — сказал Харрелл в выступлении перед командой.
Примечательно, что из пяти последних обладателей награды лучшему шестому игроку НБА четыре игрока выступали в составе «Лос-Анджелес Клипперс».
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