«Янис, у тебя новая девушка». Седокова сменила внешний вид и обратилась к Тимме

Певица Анна Седокова сделала стильную стрижку и сменила цвет волос, после чего обратилась к возлюбленному, форварду «Химок» Янису Тимме.
«Ура, потемнела. Янис Тимма, сегодня у тебя новая девушка», — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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