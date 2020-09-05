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Джордж Хилл: «Милуоки» может переписать историю

Джордж Хилл: «Милуоки» может переписать историю
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл убеждён, что его команда способна отыграться в серии плей-офф с «Майами Хит» и выйти в финал Восточной конференции. Напомним, висконсинцы проиграли «Майами» три матча кряду и уступают в серии — 0-3.

«Мы можем переписать историю. Впервые проводим сезон в «пузыре». И впервые команда может отыграться в плей-офф со счёта 0-3. Нам необходимо доверять друг другу и продолжать верить, что сезон не подошёл к концу», — приводит слова Хилла Eurohoops.

Напомним, в истории НБА ещё не было случая, чтобы команда отыгрывалась в плей-офф со счёта 0-3. «Милуоки Бакс» уверенно выиграл Восточную конференцию в регулярном чемпионате, но рискует прекратить борьбу за трофей уже на полуфинальной стадии плей-офф.

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