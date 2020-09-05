Смит жёстко ответил тем, кто не согласен с его заявлениями по назначению Нэша

Обозреватель Стивен Эй Смит заявил, что не собирается прогибаться под давлением общественности и не жалеет о словах, сказанных по поводу назначения на пост главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша. Напомним, Смит назвал ситуация с назначением Нэша «привилегией белых». По его словам, чернокожий человек не получил бы такой должности без опыта работы, как это случилось со Стивом.

«Когда я говорю о привилегии белых, я просто подчёркиваю, что этот парень, у которого нет никакого тренерского резюме, получил первую тренерскую работу в карьере в команде с готовым чемпионским составом, он будет вести за собой одного из лучших игроков в истории Кевина Дюранта.

Просто назовите мне чернокожего, который получил бы такую работу без какого-либо опыта. Не назовёте. Я не говорю о Дереке Фишере, который получил работу в жалком на тот момент «Нью-Йорке», не говорю о Доке Риверсе и «Орландо», о Джейсоне Кидде и «Бруклин Нетс». Я говорю о команде — претенденте на титул. Я освещаю игры НБА 25 лет, и ни один чернокожий брат не получал такой возможности. Вот о чём я говорю», — сказал Смит в видео, фрагмент которого размещён на его странице в «Твиттере».