Дабл-дабл Паскаля Сиакама помог «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто» — 100:93. Счёт в серии стал равным – 2-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 3 передач.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс камерунский форвард Паскаль Сиакам, также отметившийся дабл-даблом – 23 очка, 11 подборов и 2 передачи. Ещё один дабл-дабл на счету разыгрывающего «Рэпторс» Кайла Лоури – 22 очка, 11 подборов и 7 передач.

Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится во вторник, 8 сентября. Начало – 01:30 мск.