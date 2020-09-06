Дабл-дабл Паскаля Сиакама помог «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто» — 100:93. Счёт в серии стал равным – 2-2.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 3 передач.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс камерунский форвард Паскаль Сиакам, также отметившийся дабл-даблом – 23 очка, 11 подборов и 2 передачи. Ещё один дабл-дабл на счету разыгрывающего «Рэпторс» Кайла Лоури – 22 очка, 11 подборов и 7 передач.
Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится во вторник, 8 сентября. Начало – 01:30 мск.
- 6 сентября 2020
-
04:18
-
00:34
- 5 сентября 2020
-
22:31
-
20:56
-
19:59
-
18:59
-
17:56
-
17:52
-
17:37
-
17:20
-
16:25
-
15:36
-
14:57
-
12:55
-
11:54
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
09:15
-
08:49
-
08:43
-
08:35
-
08:14
-
07:59
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:45
-
04:27
-
00:44
-
00:22
- 4 сентября 2020
-
23:43
-
22:08
-
20:38
-
19:41