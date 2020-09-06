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Дабл-дабл Паскаля Сиакама помог «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Дабл-дабл Паскаля Сиакама помог «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Торонто» — 100:93. Счёт в серии стал равным – 2-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 3 передач.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс камерунский форвард Паскаль Сиакам, также отметившийся дабл-даблом – 23 очка, 11 подборов и 2 передачи. Ещё один дабл-дабл на счету разыгрывающего «Рэпторс» Кайла Лоури – 22 очка, 11 подборов и 7 передач.

Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится во вторник, 8 сентября. Начало – 01:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
93 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уокер - 15, Браун - 14, Смарт - 8, Тайс - 8, Оджелей - 7, Уонамэйкер - 7, Уильямс - 6, Уильямс - 4, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 23, Лоури - 22, Ибака - 18, Ванвлит - 17, Ануноби - 11, Пауэлл - 5, Марк Газоль - 4, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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