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Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»

Мощный дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 110:101.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 27 очков и сделавший 3 подбора. Сербский центровой Никола Йокич записал на свой счёт дабл-дабл: 26 очков и 18 подборов. Самым результативным в составе «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 22 очка и сделавший 8 подборов. Кавай Леонард сделал дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов.

В финале конференции победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 15, Л. Уильямс - 13, Леонард - 13, Моррис - 11, Грин - 10, Харрелл - 10, Джексон - 3, Беверли - 2, Шамет - 2, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Йокич - 26, Миллсэп - 13, Харрис - 13, Портер - 11, Моррис - 10, Грант - 5, Крэйг - 3, Пламли - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Чанчар
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