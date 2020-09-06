Браун и Тейтум объяснили, почему «Бостон» позволил «Торонто» сравнять счёт в серии

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и лёгкий форвард Джейсон Тейтум поделились мнением после четвёртого матча серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс» (93:100, 2-2).
«Я смазал несколько открытых бросков. Я хороший шутер, мне просто нужно было попадать. Счёт в серии равный. Мы должны прийти в себя и быть готовыми к бою. Всё сводится к борьбе. Мы должны быть готовыми бороться за жизнь в следующей игре и продолжать показывать хороший баскетбол. Открытые броски сегодня просто не залетали. Тяжёлый вечер», — приводит слова Брауна Clutch Points.
«Соперники просто играли более грамотно на обоих концах площадки большую часть матча. Мы промазали много бросков. Плохо сыграли. Был шанс выиграть, но это плей-офф. Теперь нужно выиграть два матча, готовимся к понедельнику», — заявил Тейтум.
- 6 сентября 2020
-
09:25
-
08:38
-
08:27
-
08:18
-
08:10
-
07:47
-
07:03
-
04:18
-
00:34
- 5 сентября 2020
-
22:31
-
20:56
-
19:59
-
18:59
-
17:56
-
17:52
-
17:37
-
17:20
-
16:25
-
15:36
-
14:57
-
12:55
-
11:54
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
09:15
-
08:49
-
08:43
-
08:35
-
08:14
-
07:59
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:45