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Браун и Тейтум объяснили, почему «Бостон» позволил «Торонто» сравнять счёт в серии

Браун и Тейтум объяснили, почему «Бостон» позволил «Торонто» сравнять счёт в серии
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и лёгкий форвард Джейсон Тейтум поделились мнением после четвёртого матча серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс» (93:100, 2-2).

«Я смазал несколько открытых бросков. Я хороший шутер, мне просто нужно было попадать. Счёт в серии равный. Мы должны прийти в себя и быть готовыми к бою. Всё сводится к борьбе. Мы должны быть готовыми бороться за жизнь в следующей игре и продолжать показывать хороший баскетбол. Открытые броски сегодня просто не залетали. Тяжёлый вечер», — приводит слова Брауна Clutch Points.

«Соперники просто играли более грамотно на обоих концах площадки большую часть матча. Мы промазали много бросков. Плохо сыграли. Был шанс выиграть, но это плей-офф. Теперь нужно выиграть два матча, готовимся к понедельнику», — заявил Тейтум.

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