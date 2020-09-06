Док Риверс жёстко потроллил Трампа

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс потроллил президента США Дональда Трампа на пресс-конференции перед вторым матчем серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».

Главный тренер «Клипперс» часто критикует президента США. Риверс в пустом зале для пресс-конференций, в котором находились он, представитель «Клипперс», несколько сотрудников НБА, журналист USA Today Марк Медина и фотограф, сделал следующее заявление: «Это похоже на митинг Трампа».

«Не согласен. Мы все были в масках и держали дистанцию», — высказался о комментарии Риверса Медина на своей странице в «Твиттере».

«Клипперс» потерпели поражение во второй игре с «Денвером» (93:100). Счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1-1.