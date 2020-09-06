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Кемба Уокер высказался о неудаче в 4-м матче серии с «Торонто»

Кемба Уокер высказался о неудаче в 4-м матче серии с «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер обвинил себя в неудаче команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Торонто Рэпторс». По его словам, ему следовало играть более агрессивно.

«Я должен был быть более агрессивным. У меня не было достаточно агрессии. С моей стороны это неприемлемо. Я не должен бросать за игру всего лишь девять раз, это просто неприемлемо.

Очевидно, что это неприятное поражение. Нам нужно очистить мысли, необходимо найти правильную дорогу. Нужно стать лучше, я должен стать лучше. Постараюсь показать максимум", — приводит слова Уокера The Score.

В четвёртом матче серии с «Торонто» Уокер набрал лишь 15 очков, реализовав 4 броска с игры из 9 бросков с игры. «Селтикс» уступили со счётом 93:100.

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