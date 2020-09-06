Пол Джордж объяснил провал «Клипперс» во второй игре с «Денвером»
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением, что стало причиной поражения команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (101:110).
«Думаю, причинами стали и недопонимание, и не очень хорошее исполнение с нашей стороны. Но, вместе с тем, должен отдать должное их обороне. Все мы в теории знаем, как нужно атаковать, но они выполнили свою работу, они нас попросту окружили. Нам нужно стать лучше. Это плей-офф, игроки „Наггетс“ сделали выводы после первой встречи.
Как бы то ни было, в ходе матча мы не сдавались. Уже говорил, что нам просто нужно стать лучше", — приводит слова Джорджа Asap Sports.
Счёт в серии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 1-1.
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