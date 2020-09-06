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Стив Нэш рассказал, как Дюрант и Ирвинг восприняли его назначение в «Бруклин»

Стив Нэш рассказал, как Дюрант и Ирвинг восприняли его назначение в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Новый главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш заявил, что звёзды команды Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг с восторгом восприняли его назначение.

«Конечно, я говорил о назначении с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом. Мы все в восторге», — приводит слова Нэша TMZ.

Двукратный MVP НБА Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, в ходе сезона боссы «Бруклина» уволили с поста главного тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого. Сообщалось, что руководство «Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», однако эта информация так и не нашла подтверждения.

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