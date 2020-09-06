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Скотт: первая мысль о назначении Нэша — почему афроамериканцам даже не дали собеседование?

Скотт: первая мысль о назначении Нэша — почему афроамериканцам даже не дали собеседование?
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт высказался по поводу назначения на пост главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша. Ранее обозреватель Стивен Эй Смит назвал ситуацию с назначением Нэша «привилегией белых». По его словам, чернокожий человек не получил бы такой должности без опыта работы, как это случилось со Стивом.

«Когда я увидел новости, я не был удивлён, не был шокирован, потому что Стив — отличный парень и игрок, мы все это знаем. Но моя первая мысль заключалась в том, почему Марк Джексон или другие высококвалифицированные тренеры НБА, которые тренировали в лиге, не получили эту возможность и даже не получили возможность пройти собеседование?

Я бы не сказал, что раздражён, но разочарован. Но это могут изменить игроки. Наши игроки недостаточно поддерживают чернокожих тренеров, и это тоже нужно изменить. Это одна из тех вещей, на которые нужно время, но на это нужно обращать внимание. Я не хочу оказывать такое давление на игроков, но они также должны поддерживать чернокожих тренеров. Они могут участвовать в этом процессе. Пять-шесть лет назад в „Лейкерс“ меня поддержал Коби Брайант. Я в итоге получил работу. У игроков есть право голоса, но я не хочу, чтобы они делали то, что им не нравится», — приводит слова Байрона Скотта TMZ.

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