Джеймс Харден назвал причину поражения «Хьюстона» во второй игре с «Лейкерс»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что недостаток жёсткости привёл к поражению его команды во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне кажется, „Лейкерс“ просто вышли на площадку и сыграли жёстче нас. Во второй половине мы проснулись и вышли вперёд. Нам просто нужно показать такую же ​​интенсивность в начале игры, и всё будет в порядке», — приводит слова Хардена ESPN.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета игроки «Лейкерс» – 117:109, сравняв счёт в серии – 1-1.