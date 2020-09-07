Журналист ESPN назвал команду, в которой Адетокунбо будет играть в следующем сезоне

Журналист ESPN Джей Уильямс считает, что в следующем сезоне Яннис Адетокунбо будет выступать в составе «Майами Хит».



«Увидим, как Яннис будет играть в форме „Майами“ в следующем сезоне. Когда смотришь, как играет Джимми Батлер, становится понятно, что он душа „Майами Хит“, и сразу же возникает вопрос, а где душа „Милуоки Бакс“. В какой-то степени это Яннис, но они не пользуются этим», — сказал Уильямс, чьи слова приводит Fadeaway World.



Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милуоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.