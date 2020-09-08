Астахов: сделаем всё возможное, чтобы Макколлум как можно быстрее присоединился к «Химкам»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал переход в команду защитника Эррика Макколлума.
«У нас оставалась еще одна легионерская вакансия, и мы с главным тренером Римасом Куртинайтисом пришли к общему мнению, что нам нужен игрок на позицию первого-второго номера. Желательно с опытом игры в Евролиге и Единой лиге, а также подходивший под наш стиль игры. Все лето мы искали такого игрока, и в итоге тренерский штаб остановил свой выбор на Макколлуме. Мы несколько недель анализировали его кандидатуру и вступили в переговоры. Они были быстрыми — в течение недели ударили по рукам. Российские болельщики помнят, как здорово Эррик выступал за УНИКС. Надеемся, что в нашем клубе он еще больше раскроет свой талант.
Сделаем всё возможное, чтобы Макколлум как можно быстрее присоединился к команде. Но в связи с пандемией коронавируса и правилами наших контролирующих органов он должен будет выдержать карантин после прилета из США. Процесс запущен, надеемся, что он успеет к первой игре. На днях приедут и другие наши новички — Грег Монро и Джордан Мики. Процессы получения рабочих виз значительно усложнились», — приводят слова Астахова «Известия».
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