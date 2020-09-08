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Лоури назвал причину разгромного поражения «Торонто» в матче с «Бостоном»

Лоури назвал причину разгромного поражения «Торонто» в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури связывает крупное поражение своей команды в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (89:111) с низким уровнем баскетбола, а не с усталостью после двух побед в предыдущих играх.

«Усталость не является причиной нашего поражения. Мы просто не играли достаточно хорошо в сегодяшнем матче. Каждая игра стоит особняком. Это плей-офф. Вы учитесь, вносите коррективы и продолжаете расти. Сейчас мы находимся на грани вылета, поэтому буквально сражаемся за свои жизни на баскетбольной площадке. Победа или мы едем домой», — приводит слова Лоури Clutch Points.

счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Бостон Селтикс», в последний раз становившийся чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.

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