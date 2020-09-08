Кавай Леонард отреагировал на свой потрясающий блок-шот одним пальцем в матче с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал свой блок-шот одним пальцем в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (113:107, 2-1).
Кавай успешно остановил атаку Джамала Маррея в концовке заключительной четверти.
«Видел, как он решил прорваться, а я находился на подстраховке. Поэтому сделал шаг в сторону и попытался заблокировать бросок. Я видел, что он собирался положить данк, поэтому старался помешать. В итоге у меня получился удачный блок-шот», — заявил после игры Кавай.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс».
Леонард в этой встрече отметился дабл-даблом из 23 очков и 14 подборов. В составе «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.
Следующим матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.
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