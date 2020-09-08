Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Брэд Стивенс прояснил степень готовности Гордона Хэйворда вернуться в игру

Брэд Стивенс прояснил степень готовности Гордона Хэйворда вернуться в игру
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс прокомментировал состояние форварда команды Гордона Хэйворда, который продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в матче первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс». Баскетболист тогда не смог закончить встречу и покинул площадку на костылях.

«Реабилитация вроде бы идёт нормально. Он чувствует себя немного лучше. Его движения ещё далеки от идеала, хотя Гордон и находится на пути к возвращению в строй. Думаю, он присоединится к нам в «пузыре» в ближайшее время», — приводит слова Стивенса Clutch Points.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них по 17,5 очка, собирая по 6,7 подбора, совершая по 4,1 передачи и 0,7 перехвата.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020