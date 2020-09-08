УНИКС заменит «Панатинаикос» на Кубке Гомельского

Казанский УНИКС заменит греческий «Панатинаикос» в списке участников баскетбольного Кубка Гомельского, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского ЦСКА, который является соорганизатором турнира.



«Панатинаикос» не сыграет на Кубке Гомельского. Греки прислали организаторам благодарности и извинения. Они вынуждены были отказаться от участия из-за больших сложностей по перемещению и оформлению документов. Мы благодарны УНИКСу, который принял приглашение и поддержит высокий уровень турнира», — отметили в пресс-службе ЦСКА.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Гомельского» пройдёт в Москве 17 и 18 сентября. В турнире также примут участие краснодарский «Локомотив-Кубань» и белградская «Црвена Звезда».