Пол Джордж: Йокич — единственный в своём роде игрок на позиции центрового

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением относительно победы в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (113:107, 2-1). Он отдельно отметил действия Ивицы Зубаца против центрового соперников Николы Йокича.



«Йокич — единственный в своём роде игрок на позиции центрового. Думаю, Зубац проделал хорошую работу в игре против него. Мы сказали ему, что он великий игрок. И всё, что нужно делать, – это усложнить Йокичу жизнь. Если он бросает, то должна быть помеха. Йокич должен быть измотанным и усталым. В таком ключе и надо продолжать», — приводит слова ASAP Sport.



Следующий матч между «Наггетс» и «Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.