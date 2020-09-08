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Пол Джордж: Йокич — единственный в своём роде игрок на позиции центрового

Пол Джордж: Йокич — единственный в своём роде игрок на позиции центрового
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением относительно победы в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (113:107, 2-1). Он отдельно отметил действия Ивицы Зубаца против центрового соперников Николы Йокича.

«Йокич — единственный в своём роде игрок на позиции центрового. Думаю, Зубац проделал хорошую работу в игре против него. Мы сказали ему, что он великий игрок. И всё, что нужно делать, – это усложнить Йокичу жизнь. Если он бросает, то должна быть помеха. Йокич должен быть измотанным и усталым. В таком ключе и надо продолжать», — приводит слова ASAP Sport.

Следующий матч между «Наггетс» и «Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.

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