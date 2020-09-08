Панов назначен генеральным менеджером сборной России

12-кратный чемпион России, чемпион Евролиги, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Сергей Панов занял вакантный пост генерального менеджера сборной России по баскетболу, сообщает Российская федерация баскетбола.

«Президент РФБ Андрей Кириленко дал мне ответственное и важное поручение. Очень приятно и интересно будет вернуться в кухню национальной команды в новой роли. Уверен, легко найдём взаимопонимание с Сергеем Базаревичем, с которым давно знакомы. Надеюсь, что сможем совместными усилиями с тренерским штабом и федерацией создать боевую, благоприятную атмосферу для участия в сборной страны лучших игроков. И вернуть победные традиции российского баскетбола, существовавшие и во времена нашего поколения, и в конце «нулевых» – начале 2010-х.

Начнём работу с переговоров с клубами, чтобы определить принципы, на которых игроки будут приезжать в сборную. И есть много важных деталей, которые нельзя упускать, чтобы пребывание баскетболистов в национальной команде было максимально комфортным", — сказал Панов.