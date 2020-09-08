Вассилис Спанулис объяснил, почему у него не получилось заиграть в НБА

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис рассказал о неудачной попытке заиграть в клубе НБА «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2006/2007.



«Все видят тебя в том или ином качестве, но ты идёшь туда и начинаешь с нуля. Нужно с самого начала доказать, кто ты есть. Я осуществил свою мечту, кое-что увидел. Чего я бы не стал снова делать, так это вслепую идти куда-нибудь, не зная, куда я иду и с кем буду играть. Мне было 24 года, когда я приехал в „Хьюстон“. Я уже год играл в Евролиге и в сборной. Я пришёл туда играть. Считаю немного предвзятым отношением, когда тренер говорит, что вы не будете играть, даже не увидев вас в деле. Это не очень справедливо, когда перед этим у вас был совсем другой разговор. Это неправильное соглашение между людьми. Тренер Стэн Ван Ганди уже построил команду без меня. Я этого не знал. Всё было неправильно. Я был так разочарован. Я воспринял это как издевательство. Я был в том возрасте, когда очень хотел играть. Но это ничего не значило», — приводит слова Спанулиса Eurohoops.



Спанулис принял участие в 31 матче за «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2006/2007, набирая в среднем 2,7 очка и 1,0 передачи. Он также сыграл в матче плей-офф три минуты и набрал 4 очка. В межсезонье-2007 Спанулиса обменяли в «Сан-Антонио Спёрс», который отчислил его через несколько дней. Разыгрывающий вернулся в Грецию, где в настоящий момент выступает за «Олимпиакос».