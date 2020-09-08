Легенда ЦСКА может заменить Диваца в «Сакраменто»

«Сакраменто Кингз» рассматривает двукратного чемпиона Евролиги в составе ЦСКА Траджана Лэнгдона в качестве кандидата на пост президента по баскетбольным операциям, сообщает Athletic.
Пост президента «Кингз» остаётся вакантным после увольнения Владе Диваца в августе. «Сакраменто» не смог пробиться в плей-офф НБА уже 14-й сезон подряд. Лэнгдон работает генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2019 года. До этого Лэнгдон был помощником генерального менеджера «Бруклин Нетс».
Другими кандидатами на замену Дивацу являются исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут и бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс.
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