Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд франшизы «Лейкерс» в XXI веке

Леброн Джеймс в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102) набрал 47,5% очков своей команды в первой половине, что является самым высоким показателей среди игроков франшизы за последние 25 постсезонов, сообщает ESPN Stats в «Твиттере».



Всего на счету Джеймса в этом матче 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота. Самым результативным в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Джеймс Харден — 30 очков и 9 подборов.

Леброн добыл 162-ю победу за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на первое место в истории по этому показателю. Ранее Джеймс делил лидерство с Дереком Фишером (161 победа).

«Лос-Анджелес Лейкерс» повёл в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.