Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд франшизы «Лейкерс» в XXI веке

Леброн Джеймс в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102) набрал 47,5% очков своей команды в первой половине, что является самым высоким показателей среди игроков франшизы за последние 25 постсезонов, сообщает ESPN Stats в «Твиттере».
Всего на счету Джеймса в этом матче 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота. Самым результативным в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Джеймс Харден — 30 очков и 9 подборов.
Леброн добыл 162-ю победу за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на первое место в истории по этому показателю. Ранее Джеймс делил лидерство с Дереком Фишером (161 победа).
«Лос-Анджелес Лейкерс» повёл в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.
- 9 сентября 2020
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:58
-
06:30
-
06:04
-
04:36
-
04:21
-
00:36
-
00:22
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:27
-
23:19
-
23:13
-
22:48
-
21:46
-
20:53
-
18:21
-
18:16
-
18:05
-
17:47
-
17:40
-
17:34
-
16:14
-
15:18
-
13:47
-
13:24
-
12:56
-
12:24
-
11:45