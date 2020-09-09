Мэлоун: не слушаю Беверли. Мог бы обратить внимание только на слова Кавая

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун заявил, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли недостаточно хорош как игрок, чтобы заслужить внимание, которого он так желает.
«Я почти не слушаю Патрика Беверли. Если бы говорил Кавай Леонард, то да — мог бы обратить внимание на его слова», — цитирует Мэлоуна Bleacher Report в «Твиттере».
«Лос-Анджелес Клипперс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 113:107 и ведёт в противостоянии — 2-1.
Напомним, Беверли вошёл во вторую символическую сборную НБА сезона-2019/2020 по игре в защите. Компанию ему составили Эрик Бледсоу («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Бэм Адебайо («Майами Хит») и Брук Лопес («Милуоки Бакс»).
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