Адетокунбо рассказал о вылете из плей-офф НБА и продолжении карьеры в «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не сыграл в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) из-за травмы, и его команда вылетела из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4. Греческий баскетболист прокомментировал этот момент, а также намекнул, что не собирается покидать «Милуоки».
«Если бы это зависело от меня, то играл бы на одной ноге, мне всё равно. Люблю свою команду и ценю, что они так защитили меня. Я хотел играть… Но клуб поставил моё здоровье выше результата пятого матча. Это очень важно для меня.
Надеюсь, мы сможем извлечь уроки из этого и стать лучше как команда, а когда вернёмся, построим в «Милуоки» культуру на долгие годы, чтобы выходить сюда и каждый год бороться за чемпионство», — цитирует Адетокунбо Clutch Points.
Яннис выступает за «Бакс» с 2013 года, он был задрафтован под общим 15-м номером в первом раунде. Игрок четыре раза участвовал в Матчах звёзд, в 2019 году он был признан самым ценным баскетболистом лиги.
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