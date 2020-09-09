Энтони Дэвис оценил исторический перфоманс Леброна Джеймса

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал игру своего звёздного партнёра Леброна Джеймса в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102), в котором тот набрал 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и установил несколько рекордов лиги.



«Леброн пьет из источника молодости. Так можно объяснить то, что он всё ещё может делать на паркете — потрясающе бросать и действовать физически», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.



Леброн добыл 162-ю победу за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на первое место в истории по этому показателю. Ранее Джеймс делил лидерство с Дереком Фишером (161 победа). Джеймс также опережает таких легенд НБА, как Тим Данкан (157 побед), Роберт Орри (155), Карим Абдул-Джаббар (154), Тони Паркер (137), Скотти Пиппен (136), Ману Джинобили (135), Коби Брайант (135) и Шакил О'Нил (129).



Из действующих игроков НБА только Леброн осилил отметку 100 побед в постсезоне. Джеймс выиграл 65,6% матчей в плей-офф. Это самый высокий показатель в истории НБА среди 10 игроков, сыгравших не менее 200 встреч в постсезоне.

Леброн Джеймс высказался об историческом рекорде в плей-офф НБА