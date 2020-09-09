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Вогель объяснил, почему Леброн Джеймс заслуживает стать MVP

Вогель объяснил, почему Леброн Джеймс заслуживает стать MVP
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель объяснил, почему звезда его команды Леброн Джеймс в этом сезоне больше других заслуживает звания MVP.

«Никто не вносит большего вклада в победу команды, чем Леброн Джеймс. Это справедливо и для нынешнего сезона. Вот почему он должен быть MVP. Честно говоря, это относится вообще к истории игры. Никто не влияет на победу больше, чем Леброн Джеймс. Его статистика лишь подтверждает это», — приводит слова Вогеля ESPN.

Напомним, кандидатами на титул MVP в нынешнем сезоне стали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Леброн в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102) набрал 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и установил несколько рекордов лиги.

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