Вогель объяснил, почему Леброн Джеймс заслуживает стать MVP

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель объяснил, почему звезда его команды Леброн Джеймс в этом сезоне больше других заслуживает звания MVP.



«Никто не вносит большего вклада в победу команды, чем Леброн Джеймс. Это справедливо и для нынешнего сезона. Вот почему он должен быть MVP. Честно говоря, это относится вообще к истории игры. Никто не влияет на победу больше, чем Леброн Джеймс. Его статистика лишь подтверждает это», — приводит слова Вогеля ESPN.



Напомним, кандидатами на титул MVP в нынешнем сезоне стали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).



Леброн в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102) набрал 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и установил несколько рекордов лиги.