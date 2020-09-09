Д'Антони назвал причины поражения «Хьюстона» в третьем матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112).
«Мы проиграли много мячей в единоборствах 50 на 50, слишком часто мы не были резкими. Мы не стремились быстро забрать мяч, так что в итоге он от нас ускользал. Они реализовали много хороших и сложных бросков и смогли обыграть нас. Посмотрим, что мы сможем сделать в следующий раз», — приводит слова Д'Антони ESPN.
Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. У «Рокетс» — Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.
- 9 сентября 2020
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:01
-
13:06
-
12:42
-
11:41
-
11:38
-
11:05
-
10:55
-
10:13
-
10:01
-
09:27
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:58
-
06:30
-
06:04
-
04:36
-
04:21
-
00:36
-
00:22
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:27
-
23:19
-
23:13
-
22:48
-
21:46
-
20:53