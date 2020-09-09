Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Д'Антони назвал причины поражения «Хьюстона» в третьем матче с «Лейкерс»

Д'Антони назвал причины поражения «Хьюстона» в третьем матче с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112).

«Мы проиграли много мячей в единоборствах 50 на 50, слишком часто мы не были резкими. Мы не стремились быстро забрать мяч, так что в итоге он от нас ускользал. Они реализовали много хороших и сложных бросков и смогли обыграть нас. Посмотрим, что мы сможем сделать в следующий раз», — приводит слова Д'Антони ESPN.

Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. У «Рокетс» — Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020