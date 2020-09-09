Д'Антони назвал причины поражения «Хьюстона» в третьем матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112).



«Мы проиграли много мячей в единоборствах 50 на 50, слишком часто мы не были резкими. Мы не стремились быстро забрать мяч, так что в итоге он от нас ускользал. Они реализовали много хороших и сложных бросков и смогли обыграть нас. Посмотрим, что мы сможем сделать в следующий раз», — приводит слова Д'Антони ESPN.



Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. У «Рокетс» — Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.



«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.