Буденхольцер считает, что устроенный игроками «Милуоки» бойкот важнее победы в плей-офф

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша плей-офф НБА, отметив, что результат не имеет такого значения, как проявление характера, который его баскетболисты продемонстрировали инициировав бойкот.

«Победа важна. У нас были большие надежды и в ходе сезона, и перед приездом в Орландо. Всегда хочется воплотить свои ожидания в реальность. Но отношения, характер и то, что сделала эта команда в плей-офф, важнее. Было бы здорово иметь и то и другое, но я думаю, выбирая что-то одно, я бы выбрал парней, у которых есть характер и которые отстаивают какие-то идеи», – сказал Буденхольцер в эфире NBA on ESPN.

Напомним, игроки «Милуоки» отказались выходить на 5-й матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик» в знак протеста против насилия полицейских в США.

«Бакс» проиграли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) и вылетели из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4.