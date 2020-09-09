Один из лучших снайперов в истории НБА думает завершить карьеру

Баскетболист «Милуоки Бакс» Кайл Корвер размышляет о завершении карьеры, сообщает журналист ESPN Марк Джей Пирс. По информации источника, Карвер собирается поговорить со своей семьёй, прежде чем принять решение о своём будущем.
39-летний игрок провёл в НБА 17 сезонов, забросив 2450 трёхочковых за карьеру. По этому показателю он находится на четвёртой позиции за всю историю НБА, уступая лишь Рэю Аллену, Реджи Миллеру и Стефену Карри.
Корвер выступал в НБА с 2003 года. За это время он поиграл в составах таких команд, как «Филадельфия Сиксерс», «Юта Джаз», «Чикаго Буллз», «Атланта Хоукс», «Кливленд Кавальерс» и «Милуоки Бакс». Корвер по завершении сезона станет свободным агентом.
«Бакс» проиграли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) и вылетели из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4.
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