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Баркли: надеюсь, Адетокунбо поступит как Джордан и Новицки

Баркли: надеюсь, Адетокунбо поступит как Джордан и Новицки
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли выразил надежду, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо останется в команде, несмотря на провальное выступление коллектива в плей-офф НБА.

«Надеюсь, что Яннис Алетокунбо поступит так же, как сделали Майкл Джордан и Дирк Новицки. Надеюсь, он не окажется болваном и не решит перейти в другой клуб. Майкл Джордан сказал себе, что он станет лучше. То же самое сделал Дирк Новицки. В итоге они стали чемпионами. Надеюсь, что Яннис подпишет максимальный контракт и скажет себе: «Я стану чемпионом с «Милуоки», — сказал Баркли в эфире программы Inside the NBA.

«Бакс» проиграли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) и вылетели из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4.

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