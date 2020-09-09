Баркли: надеюсь, Адетокунбо поступит как Джордан и Новицки

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли выразил надежду, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо останется в команде, несмотря на провальное выступление коллектива в плей-офф НБА.
«Надеюсь, что Яннис Алетокунбо поступит так же, как сделали Майкл Джордан и Дирк Новицки. Надеюсь, он не окажется болваном и не решит перейти в другой клуб. Майкл Джордан сказал себе, что он станет лучше. То же самое сделал Дирк Новицки. В итоге они стали чемпионами. Надеюсь, что Яннис подпишет максимальный контракт и скажет себе: «Я стану чемпионом с «Милуоки», — сказал Баркли в эфире программы Inside the NBA.
«Бакс» проиграли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103) и вылетели из розыгрыша плей-офф, уступив в противостоянии — 1-4.
- 9 сентября 2020
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:12
-
18:43
-
17:30
-
16:37
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:01
-
13:06
-
12:42
-
11:41
-
11:38
-
11:05
-
10:55
-
10:13
-
10:01
-
09:27
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:58
-
06:30
-
06:04
-
04:36
-
04:21
-
00:36