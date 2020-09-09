Леброн и Дэвис оценили важность Рондо для «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его одноклубник тяжёлый форвард Энтони Дэвис высказались о важности для команды разыгрывающего Рэджона Рондо.

«Плей-офф Рондо» существует. В постсезоне игра Рэджона становится более интенсивной. Он хочет закрывать лучшего игрока соперников на периметре, хочет помогать нам на площадке. Рондо очень хорошо бросает, отдаёт правильные передачи. В лице Леброна и Рондо у «Лейкерс» есть два лучших игрока в НБА по игровому интеллекту. Обороне соперников очень тяжело, когда они вдвоём находятся на паркете. Поэтому «Плей-офф Рондо» действительно существует, и он показал себя в последнем матче», – приводит слова Дэвиса официальный сайт НБА.

«Полезно, когда в команде есть достаточное количество исполнителей, которым можно доверять. Не только в плане баскетбола, но и с точки зрения интеллекта. Плей-офф – это внесение коррективов от игры к игре, изменения на ходу. В НБА есть не так много баскетболистов, которые могут видеть, как проходит игра. В плей-офф это очень важно. Наличие в команде такого игрока, как Рондо, однозначно идёт нам на пользу», – заявил Джеймс.

Рондо набрал 21 очко и 9 передач в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (122:112, 2-1), внеся значимый вклад в победу команды.