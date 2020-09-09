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Эксперт объяснил решение Jordan Brand сделать Зайону именные кроссовки раньше, чем Дончичу

Эксперт объяснил решение Jordan Brand сделать Зайону именные кроссовки раньше, чем Дончичу
Баскетбол / НБА 0

Эксперт Clutch Points Ник Агстадт объяснил причины, по которым новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон получил именную обувь от Jordan Brand раньше, чем лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

«Если Лука должен стать MVP сезона, чтобы получить именную обувь, а Зайон может сделать это за 24 игры, то что именно происходит? У Зайона есть всё необходимое для этого. Самое главное — он, в отличие от Луки — бренд в США. У него всегда была фанбаза в США. У него много поклонников. Разве кто-то, кто не знал Луку раньше, узнал бы что-то о нём только из-за того, что он представитель Jordan Brand? Не думаю, что это поменяло бы количество его поклонников, в отличие от Зайона», — приводит слова Агстадта Clutch Points.

Зайон Уильямсон получил именную обувь всего через 24 игры в НБА. Обычно данная привилегия предназначена для MVA и постоянных участников Матчей звёзд.

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