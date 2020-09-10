«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон». Командам предстоит седьмой матч в серии

Завершился шестой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и завершилась победой «Торонто» в овертйме со счётом 125:122.

Самым результативным в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, который записал в свой актив 33 очка. Норман Пауэлл набрал 23 очка. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов. Джейсон Тейтум также оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. «Бостон Селтикс», в последний раз становился чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.