«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон». Командам предстоит седьмой матч в серии
Завершился шестой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и завершилась победой «Торонто» в овертйме со счётом 125:122.
Самым результативным в составе «Торонто» стал Кайл Лоури, который записал в свой актив 33 очка. Норман Пауэлл набрал 23 очка. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов. Джейсон Тейтум также оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. «Бостон Селтикс», в последний раз становился чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
10 сентября 2020, четверг. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 125
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 29, Смарт - 23, Тайс - 18, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 6, Уокер - 5, Уильямс - 4, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Торонто Рэпторс: Лоури - 33, Пауэлл - 23, Ванвлит - 21, Ануноби - 13, Ибака - 13, Сиакам - 12, Марк Газоль - 8, Томас - 2, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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