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Блэйк Гриффин объяснил, почему никогда не будет «нового Майкла Джордана»

Блэйк Гриффин объяснил, почему никогда не будет «нового Майкла Джордана»
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин считает, что баскетбольная общественность не желает идеализировать любого другого игрока на уровне легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я не думаю, что мы позволим кому-либо быть новым Майклом Джорданом. Если только кто-то не придёт в НБА и не проведёт идеальную карьеру. Хотя у Майкла Джордана явно не было идеальной карьеры. Вначале он терпел неудачи, а потом выиграл три титула подряд, ушёл из лиги, выиграл ещё три титула и окончательно ушёл. Я не думаю, что мы позволим себе создать ещё одного такого кумира», — приводит слова Гриффина Clutch Points.

Джордан выиграл шесть титулов чемпиона НБА в составе «Чикаго» при шести попаданиях в финал. Во всех случаях Майкл признавался MVP финальной серии.

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