Блэйк Гриффин объяснил, почему никогда не будет «нового Майкла Джордана»

Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин считает, что баскетбольная общественность не желает идеализировать любого другого игрока на уровне легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я не думаю, что мы позволим кому-либо быть новым Майклом Джорданом. Если только кто-то не придёт в НБА и не проведёт идеальную карьеру. Хотя у Майкла Джордана явно не было идеальной карьеры. Вначале он терпел неудачи, а потом выиграл три титула подряд, ушёл из лиги, выиграл ещё три титула и окончательно ушёл. Я не думаю, что мы позволим себе создать ещё одного такого кумира», — приводит слова Гриффина Clutch Points.

Джордан выиграл шесть титулов чемпиона НБА в составе «Чикаго» при шести попаданиях в финал. Во всех случаях Майкл признавался MVP финальной серии.