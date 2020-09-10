Кайл Лоури установил рекорд франшизы «Торонто»

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури набрал 33 очка, сделал 8 подборов и отдал 6 передач в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (125:122 ОТ).



Как пишет в «твиттере» журналист Джастин Кубатко, в истории франшизы «Торонто» нет игрока, чья статистика в отдельно взятой игре в постсезоне совпадала или превышала цифры, показанные Лоури.

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Кайл стал самым результативным в своей команде в этой игре. Норман Пауэлл набрал 23 очка. У «Бостона» Джейлен Браун оформил дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов. Джейсон Тейтум — дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.



После шестой игры счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. «Бостон Селтикс» в последний раз становился чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.