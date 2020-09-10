«Зенит» объявил о назначении нового капитана команды

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка будет капитаном команды в сезоне-2020/2021, сообщил клуб из Санкт-Петербурга на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Вторым капитаном сине-бело-голубых стал форвард Андрей Зубков.



«Нам очень повезло в этом сезоне — у нас два замечательных капитана. Во-первых, с обоими мы работали в предыдущем году, они бойцы, игроки со стержнем, с характером, это то, что нам как раз нужно в сезоне-2020/2021: играть со страстью, эмоциями. Во-вторых, нам нужна ясная картина грядущего игрового года, и с ними, я думаю, мы этого добьёмся. Мы рады за Матеуша и Андрея, надеемся, в этих ролях они будут чувствовать себя отлично», — заявил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.