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Кавай Леонард прокомментировал победу над «Денвером» в плей-офф НБА

Кавай Леонард прокомментировал победу над «Денвером» в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился эмоциями от победы своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (96:85).

«Всегда хорошо, если ты можешь выйти в следующий раунд плей-офф. Но мы знаем, что нам ещё предстоит много работы. Команда «Денвера» не сдается. У них хорошая группа игроков, отличный тренер. Так что нам всё ещё предстоит побороться.

Перед четвёртым матчем мы просто пытались сосредоточиться на отдельно взятой игре. Нам нужно было подтянуть кое-какие моменты. Они смазали ряд простых бросков в начале встречи, но это не отменяет того факта, что нам нужно становиться лучше», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.

После четвёртой игры счёт в серии стал 3-1 в пользу «Клипперс». Следующая встреча между командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – в 1:30 мск.

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