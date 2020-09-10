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В матче «Торонто» — «Бостон» установлен удивительный исторический рекорд НБА

В матче «Торонто» — «Бостон» установлен удивительный исторический рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции установили рекорд по продолжительности нахождения игроков стартовой пятёрки на площадке.

«В сегодняшнем матче «Селтикс» — «Рэпторс» 8 из 10 игроков стартовых составов команд сыграли не менее 48 минут. Это произошло в постсезонном матче НБА впервые с того момента, как в сезоне-1970/1971 начали официально регистрировать стартовые пятёрки», — написал журналист Джастин Кубатко в «Твиттере».

«Рэпторс» выиграли шестой матч в серии с «Селтикс» (125:122 ОТ). Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 3-3.

«Бостон Селтикс» в последний раз становился чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.

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