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«Зенит» потерял одного из ведущих игроков перед матчем с ЦСКА

«Зенит» потерял одного из ведущих игроков перед матчем с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Американский защитник Билли Бэрон не сможет помочь питерскому «Зениту» в матче с московским ЦСКА на предсезонном турнире «Кубок Невы», об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Билли Бэрон не сможет принять участие в матче Кубка Невы против ЦСКА в связи с пищевым отравлением», — говорится в заявлении «Зенита», опубликованном на официальной странице клуба в «Твиттере».

Бэроном, который прошлый сезон провёл в белградской «Црвене Звезде» в июле подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущий сезон стал первым в карьере Бэрона в Евролиге. Его 40% точности трёхочковых и 11,2 очка в среднем за игру укрепили за ним статус одного из самых ярких игроков турнира.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 10 сентября, начало — в 20:00 мск.

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